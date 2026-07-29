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Oriente Médio Iêmen afirma que houthis planejam cobrar pedágio no Mar Vermelho Passagem marítima tornou-se uma rota crucial para o envio de grandes quantidades de petróleo saudita para o mercado internacional, após o encerramento do Estreito de Ormuz

Um ministro do governo do Iêmen acusou os rebeldes houthis, nesta quarta-feira (29), de agirem sob orientação do Irã para estabelecer um sistema de cobrança de taxas para navios que transitam pelo Mar Vermelho e pelo Estreito de Bab el-Mandab.

A passagem marítima tornou-se uma rota crucial para o envio de grandes quantidades de petróleo saudita para o mercado internacional, após o encerramento do Estreito de Ormuz.

O ministro da Informação, Moammar al-Eryani, descreveu a medida como uma “escalada de perigo que visa transformar um dos corredores marítimos mais estratégicos do mundo em fonte permanente de financiamento para as atividades militares e terroristas da milícia”.

Em declarações à AFP, Eryani afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã está “ajudando a gerenciar o esforço”.

Ele acrescentou que o projeto incluiria "a criação de uma entidade especificamente cobrada de pagamentos de empresas de navegação e embarques comerciais".

O temor generalizado é que os houthis tentem replicar a estratégia do Irã no Estreito de Ormuz, no Iêmen, monetizando o acesso ao Estreito de Bab el-Mandeb.

Tal movimento provavelmente mergulharia nos mercados globais de energia em um caos ainda maior.

Na semana passada, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e, desde então, reivindicaram a responsabilidade por ataques aos petroleiros sauditas e às infraestruturas petrolíferas.

O bloqueio comprometeu a capacidade da Arábia Saudita de exportar milhões de barris de petróleo por dia, ao cortar a única outra rota marítima do reino, após o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.

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