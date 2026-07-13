Iêmen bombardeia aeroporto de Sanaa e Huthis ameaçam com represálias
Governo declarou que queria impedir que um avião iraniano pousasse na capital, após não conseguir convencer uma delegação huthi, que passaria a Teerã para o funeral do líder supremo iraniano, a embarcar em outro voo
O governo iemenita reconhecido internacionalmente afirmou, nesta segunda-feira (13), que atacou o aeroporto da capital, Sanaa, controlado pelos rebeldes huthis, na maior escalada de violência entre ambos os lados ao longo dos anos.
O governo declarou que queria impedir que um avião iraniano pousasse na capital, após não conseguir convencer uma delegação huthi, que passaria a Teerã para o funeral do líder supremo iraniano, a embarcar em outro voo.
O porta-voz militar huthi, Yahya Saree, acusou a Arábia Saudita, que apoia o governo, de "por fim à fase de desescalada" e anunciou que "essa agressão não vencerá sem resposta nem sem limitações".
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O ataque ameaça rompe a trégua mantida desde 2022 e ocorre em um momento de crescentes tensões na região.
Os huthis estão em guerra com o governo do Iêmen desde 2014, em um conflito que já deixou centenas de milhares de mortos e desencadeou uma grave crise humanitária.
Os rebeldes controlam a capital, Sanaa, e grande parte do norte, incluindo a maioria das áreas povoadas, enquanto o governo reconhecido internacionalmente controla boa parte do sul.