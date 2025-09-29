A- A+

ATAQUE Iêmen: embarcação é atingida por míssil dos Houthis no Golfo de Áden Os rebeldes não reivindicaram o ataque, embora possam levar horas ou dias para reconhecer seus ataques

Um ataque de míssil pelos rebeldes Houthis do Iêmen incendiou o navio de carga Minervagracht, com bandeira dos Países Baixos, no Golfo de Áden nesta segunda-feira, 29, disse o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido dos militares britânicos.

A ofensiva deixou dois marinheiros feridos, enquanto a tripulação abandonava a embarcação danificada. O proprietário do navio descreveu os danos causados à embarcação como "substanciais".

Ainda, militares franceses dizem que os Houthis, apoiados pelo Irã, realizaram o ataque. Os rebeldes não reivindicaram o ataque, embora possam levar horas ou dias para reconhecer seus ataques.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



