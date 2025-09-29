Iêmen: embarcação é atingida por míssil dos Houthis no Golfo de Áden
Os rebeldes não reivindicaram o ataque, embora possam levar horas ou dias para reconhecer seus ataques
Um ataque de míssil pelos rebeldes Houthis do Iêmen incendiou o navio de carga Minervagracht, com bandeira dos Países Baixos, no Golfo de Áden nesta segunda-feira, 29, disse o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido dos militares britânicos.
A ofensiva deixou dois marinheiros feridos, enquanto a tripulação abandonava a embarcação danificada. O proprietário do navio descreveu os danos causados à embarcação como "substanciais".
Ainda, militares franceses dizem que os Houthis, apoiados pelo Irã, realizaram o ataque. Os rebeldes não reivindicaram o ataque, embora possam levar horas ou dias para reconhecer seus ataques.
