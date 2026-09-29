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Guerra no Oriente Médio

Iêmen: enviado da ONU se reúne com negociadores dos Houthis para conter escalada de violência

Em entrevista à Associated Press, Hans Grundberg disse que a reunião em Mascate com o principal negociador dos Houthis, Mohammed Abdul-Salam, visava explorar "se existem maneiras de evitar que a atual escalada se agrave ainda mais"

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As autoridades houthis do Iêmen relataram dezenas de ataques aéreos sauditas em 9 de setembroAs autoridades houthis do Iêmen relataram dezenas de ataques aéreos sauditas em 9 de setembro - Foto: Ansarullah Media Centre/AFP

O enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Iêmen, Hans Grundberg, afirmou nesta terça-feira (29) que se reuniu com negociadores dos Houthis durante o fim de semana em um esforço para evitar uma nova escalada de violência no país, em meio a combates intensos na costa oeste entre os rebeldes apoiados pelo Irã e as forças governamentais, que contam com o apoio da Arábia Saudita.

Em entrevista à Associated Press, Hans Grundberg disse que a reunião em Mascate com o principal negociador dos Houthis, Mohammed Abdul-Salam, visava explorar "se existem maneiras de evitar que a atual escalada se agrave ainda mais".

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Ele também manteve conversas na capital saudita, Riad, com o governo reconhecido internacionalmente e com potências regionais - incluindo a Arábia Saudita, principal alvo da recente escalada houthi, descrita por ele como "sem precedentes" e "dramática". Grundberg afirmou que a instabilidade na região e a "influência de atores regionais, incluindo o Irã e outros vizinhos do Iêmen", também têm impactado o curso do conflito iemenita.

A nova onda de violência no Iêmen, que deixou centenas de mortos e dezenas de milhares de deslocados, representa o desdobramento mais recente do conflito no país, iniciado em 2014 quando rebeldes apoiados pelo Irã tomaram a capital, Sanaa, forçando o governo a se exilar na Arábia Saudita. O reino saudita entrou na guerra um ano depois, liderando uma coalizão multinacional.

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