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ataques Iêmen: Houthis ameaçam atacar portos e centro financeiro sauditas e alertam companhias aéreas Segundo Saree, o centro financeiro da Cidade Econômica Rei Abdullah foi declarado "alvo militar"

Os rebeldes Houthis do Iêmen ameaçaram nesta sexta-feira (20) atacar portos e instalações financeiras da Arábia Saudita, além de alertarem companhias aéreas sobre possíveis operações militares no espaço aéreo saudita nas próximas horas. As ameaças foram divulgadas pelo porta-voz militar do grupo, Yahya Saree, em publicações no canal de comunicação dos Houthis no Telegram.

Segundo Saree, o centro financeiro da Cidade Econômica Rei Abdullah foi declarado "alvo militar", com orientação para que funcionários e moradores se afastem imediatamente. O porta-voz também afirmou que o espaço aéreo saudita "não é seguro", com exceção das regiões das cidades sagradas de Meca e Medina.

O grupo ainda ameaçou atacar o porto de Jidá e todas as instalações portuárias sauditas na costa do Mar Vermelho caso Riad cumpra ameaças de bombardear o porto de Hodeida, no Iêmen. Saree pediu a retirada imediata de trabalhadores e embarcações dessas instalações.

Mais cedo, os Houthis já haviam ameaçado atacar a usina elétrica de Shugaiq, na Arábia Saudita, em retaliação a bombardeios sauditas contra instalações de energia em Saada e Mocha, no território iemenita.

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