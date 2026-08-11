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Conflito Iêmen reporta quatro mortes em ataque de houthis contra navio no Mar Vermelho Incidente ocorre em meio à escalada regional e após rebeldes anunciarem bloqueio naval contra a Arábia Saudita

Um suposto ataque dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, contra um cargueiro matou pelo menos quatro pessoas perto do Estreito de Bab el-Mandeb, na costa sul do Iêmen, informou o governo do país esta terça-feira (11).

O ataque foi o mais recente incidente mortal contra uma embarcação nas disputadas águas do Mar Vermelho, depois de os houthis terem anunciado no mês passado um bloqueio naval contra a Arábia Saudita.

O Ministério dos Transportes do governo iemenita acusou os rebeldes de lançar a salva que atingiu o cargueiro Tihamah com "três ataques sucessivos com mísseis balísticos enquanto navegava pelo Estreito de Bab el-Mandeb".

"O ataque houthi contra o navio, que transportava mantimentos, provocou um incêndio a bordo, causou a morte de quatro tripulantes — três paquistaneses e um indonésio — e feriu outros quatro, além de um membro da equipe de resgate", declarou o ministério.

Uma fonte das forças do governo iemenita, baseada na cidade portuária de Moca, afirmou que cinco pessoas morreram no incidente.

Anteriormente, a empresa britânica de segurança marítima Vanguard Tech tinha informado que pelo menos duas pessoas haviam morrido no incidente a bordo do Tihamah, mas não detalhou sobre um possível responsável.

O ataque ocorre após um mês do fim de uma trégua de vários anos na guerra civil do Iêmen entre os houthis e o governo reconhecido internacionalmente e apoiado pela Arábia Saudita, em um momento de escalada regional decorrente da guerra entre Estados Unidos e Irã.

O colapso do acordo de 2022, respaldado pela ONU, ocorreu quando o rebeldes iemenitas anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita e atacaram petroleiros deste país no Mar Vermelho, bem como infraestruturas petrolíferas do reino, em paralelo ao fechamento do Estreito de Ormuz adotado pelo Irã.

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