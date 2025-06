A- A+

instabilidade iFood passa por instabilidade no início da tarde deste sábado (21), e gera reclamações de usuários Aplicativo já contava com mais de 25 mil reclamações nesta tarde, de acordo com plataforma de monitoramento Dowdetector

Internautas relataram problemas com o aplicativo do iFood neste sábado, afirmando que a plataforma estava apresentando instabilidade e problemas ao abrir. De acordo com a plataforma de monitoramento Downdetector, até as 16h, o aplicativo já contava com mais de 25 mil reclamações.

Em nota, o iFood afirmou que a plataforma está "passando por um período de instabilidade em celulares com o sistema operacional Android". Segundo a companhia, o problema já está sendo apurado e trabalhado pela equipe técnica.

"A empresa pede desculpas por qualquer inconveniente causado e reforça que os canais de atendimento estão à disposição dos clientes e estabelecimentos parceiros", escreveu a empresa.

Na rede social X, os usuários relataram que o aplicativo apresentou instabilidade no horário de almoço, deixando diversos internautas com fome.

Além de serviços de delivery de restaurantes, a plataforma também oferece entregas para mercados e farmácias, o que também gerou reclamações de quem precisava de remédios.

Outros internautas usaram do humor na situação, com um exigindo que a plataforma oferecesse cupons de desconto para compensar a instabilidade.

