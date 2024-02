IFPA lança um roteiro inovador de cuidados com a psoríase e um Manual para a Ação

A- A+

O Fórum IFPA Ásia 2023, realizado em Singapura, reuniu um grupo diversificado de partes interessadas, incluindo representantes de pacientes, suas associações, familiares, formuladores de políticas, profissionais de saúde e o setor privado.

Realizado em Singapura, o fórum serviu como uma plataforma crucial para discussões, inspiração e colaboração para enfrentar os desafios enfrentados pelas pessoas afetadas pela doença psoriásica.

IFPA Forum Roadmap for Asia

A base do roteiro estratégico apresentado no fórum está enraizada no livro informativo da Ásia, que resume as percepções de especialistas regionais e as discussões abrangentes que se desenrolaram durante o Fórum IFPA em Singapura.



Esse roteiro representa um marco significativo, oferecendo um conjunto abrangente de demandas de defesa e estratégias práticas destinadas a aprimorar o tratamento da psoríase em toda a Ásia.

O Roteiro do Fórum IFPA para a Ásia é um guia estratégico que apresenta demandas de defesa e estratégias práticas com o objetivo de elevar os cuidados com a psoríase em todo o continente. As associações de pacientes são incentivadas a aumentar a conscientização sobre o ônus da doença psoriásica e a defender sua maior priorização nas políticas nacionais e regionais. Ao seguir esse roteiro, as partes interessadas esperam preparar o caminho para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem com a doença psoriásica.



O roteiro aborda quatro temas cruciais que surgiram no Fórum IFPA Ásia 2023:

Acesso a cuidados para pessoas com doença psoriásica Abordagem e gestão de comorbidades Saúde mental e doença psoriásica Impacto social e familiar da doença psoriásica

Juntamente com o roteiro, a IFPA tem o prazer de lançar o "Manual para a Ação", um guia prático criado para conectar as recomendações do roteiro com ferramentas e recursos tangíveis para cada tema. O manual é um recurso valioso, que fornece aos representantes as ferramentas necessárias e dicas de defesa para implementar com eficácia as sugestões do roteiro e aumentar o envolvimento ao planejar iniciativas de defesa.

A IFPA continua comprometida em promover a colaboração e impulsionar mudanças positivas para as pessoas afetadas pela doença psoriásica. O roteiro e o manual representam, coletivamente, um poderoso conjunto de ferramentas, capacitando os representantes a percorrer o caminho para melhorar a saúde e o bem-estar geral dos indivíduos que vivem com a doença psoriásica na Ásia.

Obtenha o Roteiro de Cuidados para a Psoríase da IFPA aqui! E o Manual para a Ação, aqui!http://ifpa-pso com/resources-tools/ ifpa-asia-action-playbook.

Veja também

Prisão Exército israelense afirma que prendeu suspeitos do ataque de 7/10 em hospital de Gaza