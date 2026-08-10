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IFPE IFPE abre 109 vagas em cursos técnicos gratuitos em Vitória de Santo Antão Inscrições seguem até 16 de agosto; oportunidades são para Agricultura, Agroindústria e Zootecnia

O IFPE Campus Vitória de Santo Antão abriu 109 vagas remanescentes em cursos técnicos gratuitos para o semestre 2026.2. As oportunidades são para Agricultura, Agroindústria e Zootecnia.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 16 de agosto. Os interessados podem realizar o procedimento por meio de formulário eletrônico, ou presencialmente no campus. As vagas são destinadas a quem já concluiu o Ensino Médio.

São 39 vagas para Agricultura, 35 para Agroindústria e 35 para Zootecnia. Os três cursos têm aulas no período da manhã.

A seleção será feita com base no coeficiente de rendimento dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática durante o Ensino Médio.

O processo reserva 60% das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio na rede pública. Dentro desse percentual, há oportunidades para pessoas com deficiência, pretas, pardas, indígenas e quilombolas.

Nos cursos de vocação agrícola, 25% das vagas de ampla concorrência também são destinadas a estudantes oriundos do campo.

Candidatos pretos, pardos, indígenas ou quilombolas que concorrerem pelas cotas deverão participar de um procedimento de aferição da condição autodeclarada. O material exigido deve ser enviado para [email protected].

A documentação e as demais regras da seleção estão disponíveis no edital do Processo Seletivo Complementar 2026.2.

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