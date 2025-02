IFPE abre 310 vagas para especializações gratuitas em EAD; saiba como concorrer

A- A+

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com 310 vagas abertas para especializações Lato Sensu gratuitas na modalidade de Educação a Distância (EaD).



As oportunidades estão distribuídas nos seguintes cursos:

- Gestão na Educação Profissional e Tecnológica (89 vagas);

- Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica (120 vagas);

- Ensino de Ciências “Ciências é 10!” (101 vagas).



Os cursos têm encontros presenciais aos sábados, com previsão de frequência quinzenal, no polo de EaD para o qual o candidato se inscreveu.



Segundo o edital, as especializações estão distribuídas nos polos de apoio das cidades de Jaboatão dos Guararapes, Águas Belas, Carpina, Gravatá, Lajedo, Palmares, Pesqueira, Sertânia, Surubim, Santa Cruz do Capibaribe, Timbaúba e Santana do Ipanema (AL).





Para a especialização em "Gestão na Educação Profissional e Tecnológica (EPT)", poderão participar profissionais portadores de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, preferencialmente aqueles que atuam ou que pretendem atuar em espaços e funções de gestão na EPT pública.

Com relação à "Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica", é preciso ser portador de diploma de graduação em qualquer área do conhecimento, que atuam ou que pretendem atuar na Educação Profissional e Tecnológica.

Já para o "Ensino de Ciências “Ciências é 10!”", poderão ingressar professores graduados, que atuem em diferentes sistemas de ensino, com foco nos que lecionam na área das Ciências da Natureza na Educação Básica.

Inscrições

Interessados devem se inscrever até 7 de março, no site de seleções do IFPE. A taxa de inscrição é R$ 20, e a isenção poderá ser solicitada por membros inscritos no CadÚnico e de família de baixa renda até esta sexta-feira (21), também no site do IFPE.



Seleção

O processo seletivo ocorrerá por meio da análise curricular, que levará em conta a formação acadêmica, experiência profissional, participação em eventos acadêmicos e voluntariado.



Os candidatos serão classificados segundo a seguinte prioridade:

- Professor em efetivo exercício na educação básica;

- Gestores e demais profissionais da educação básica;

- Demais públicos participantes.



As qualificações, que possuem duração de 18 meses, são ofertadas por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação (MEC).



O resultado final está previsto para ser divulgado em 24 de março.

Veja também