Educação IFPE abre 4.567 vagas em cursos técnicos e de nível superior para processo de ingresso 2026.1 Inscrições seguem até o dia 27 de outubro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) abriu, nesta segunda-feira (6), as inscrições do processo de ingresso de estudantes novatos para o semestre 2026.1.

Ao todo, estão sendo ofertadas 4.567 vagas distribuídas em cursos de níveis superior, técnico integrado ao Ensino Médio e técnico subsequente, em 16 campi.



As informações foram divulgadas em dois editais publicados nesta segunda-feira (6).



Distribuição das vagas

Para a modalidade cursos técnicos integrados ao ensino médio, as vagas estão distribuídas nos seguintes municípios e nas seguintes áreas:

Barreiros: Técnico em alimentos, em agropecuária, em desenvolvimento de sistemas;

Belo Jardim: Técnico em agropecuária, em agroindústria, em informática para internet;

Vitória de Santo Antão: Técnico em agropecuária, em agroindústria, em química.



Já entre os cursos técnicos subsequentes, há vagas para os seguintes campi e cursos:

Abreu e Lima: Técnico em segurança do trabalho;

Afogados da Ingazeira: Técnico em agroindústria, e eletroeletrônica;

Barreiros: Técnico em hospedagem, e em instrumento musical;

Belo Jardim: Técnico em agropecuária, em agroindústria, em informática para internet, e em enfermagem;

Cabo de Santo Agostinho: Técnico em gastronomia, e em logística;

Caruaru: Técnico em segurança do trabalho;

Garanhuns: Técnico em eletroeletrônica;

Igarassu: Técnico em logística, e em informática para internet;

Ipojuca: Técnico em segurança do trabalho, em automação industrial, em química, e em mecânica;

Jaboatão dos Guararapes: Técnico em informática para internet, em administração, em qualidade;

Olinda: Técnico em artes visuais, e computação gráfica;

Paulista: Técnico em administração;

Pesqueira: Técnico em edificações;

Recife: Técnico em edificações, em saneamento, em eletrotécnica, em eletrônica, em mecânica, em refrigeração e climatização, em química, e em segurança do trabalho;

Vitória de Santo Antão: Técnico em agroindústria, em agricultura e em zootecnia.

Barreiros: Instrumento musical por habilitação - Clarinete, trombone, trompete e violão.



Confira edital:

Já os cursos técnicos integrados ao ensino são: técnico em segurança do trabalho, em saneamento, em informática, em eletrotécnica, em hospedagem, em meio ambiente, em edificações, em segurança do trabalho, em mecatrônica, em informática, em química, em desenvolvimento de sistemas, em computação gráfica, em informática para internet, em administração, em saneamento.

Os cursos de nível superior oferecidos são: tecnologia em gestão hospitalar, em engenharia civil, computação, agroecologia, química, música, administração, engenharia mecânica, engenharia elétrica, multimídia, gestão de qualidade, análise e desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, processos gerenciais, física, design gráfico, gestão ambiental, gestão do turismo, agronomia, e música.



Confira edital:



Requisitos

Podem se inscrever para concorrer a um dos cursos técnicos de nível médio integrado candidatos que possuem certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou equivalente e seja menor de 18 anos.

Já para cursos de nível superior, é necessário ter certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula.

Sistema de Cotas

O IFPE reserva 60% das vagas para estudantes da rede pública de ensino através do sistema de cotas.

Além disso, 25% das vagas de ampla concorrência serão para estudantes da rede pública oriundos do campo que optarem por cursos de vocação agrícola.

Seleção

Para os cursos técnicos subsequentes e para os cursos integrados ao Ensino Médio nos campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão), a seleção será realizada por meio de análise de desempenho escolar.

Já para os cursos superiores e integrados ao Ensino Médio dos demais campi, a seleção será por meio de provas, previstas para serem aplicadas no dia 7 de dezembro.

A seleção para cursos de graduação será via prova com 50 questões e redação. Já para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, as provas terão 30 questões, todas de múltipla escolha.

Inscrição

As inscrições começaram nesta segunda-feira (6) e seguem até o dia 27 de outubro, exclusivamente via internet, no site do IFPE.

A taxa custa R$ 10 para os cursos integrados ao Ensino Médio dos campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão) e todos os cursos técnicos subsequentes; R$ 30 para os demais cursos integrados ao Ensino Médio; e R$ 55 para os cursos de graduação.

Resultado

A divulgação da relação dos aprovados está prevista para 30 de dezembro. O início das aulas, segundo o edital, varia de acordo com o polo, no período de 2 de fevereiro a 26 de março de 2026.

