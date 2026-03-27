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EDUCAÇÃO IFPE abre inscrições na modalidade EAD para especialização gratuita em Ensino de Matemática Inscrições são destinadas aos professores de educação básica e vão até o próximo dia 7 de abril

O Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou o edital de seleção simplificada de estudantes para o curso de especialização Lato Sensu em Ensino de Matemática para Ensino Médio na modalidade Educação a Distância (EaD). As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de abril.

A oportunidade é ofertada pelo programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação (MEC), e oferece gratuitamente 150 vagas, distribuídas nos seguintes polos EaD: Águas Belas (30), Limoeiro (30), Santa Cruz do Capibaribe (30), no Agreste; Timbaúba (30), na Mata Norte; e Sertânia (30), no Sertão.

A seleção é voltada a professores da educação básica graduados/as em Matemática, e áreas semelhantes, que atuam nos sistemas públicos e privados de ensino, ministrando aulas no Ensino Fundamental e Médio.

As vagas remanescentes poderão ser destinadas aos/às gestores/as e demais profissionais da educação básica.

O processo seletivo será realizado por meio da análise curricular, que levará em conta a formação acadêmica, experiência profissional, participação em eventos acadêmicos, produção acadêmica, projetos educacionais e outros serviços, como voluntariados.

As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas por meio da página oficial, conforme a documentação e os critérios descritos no edital.

O valor da taxa de inscrição custa R$ 50, mas membros inscritos no CadÚnico ou integrantes de família de baixa renda terão a isenção assegurada, que poderá ser solicitada até terça-feira, 31 de março.

Os candidatos autodeclarados negros, indígenas ou quilombolas que concorrem a modalidade de vagas reservadas para cotistas (Lei nº 12.711/2012) devem passar pelo procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas negras (pretos/as e pardos/as) e de aferição da condição de indígena ou quilombola autodeclarada.

Os procedimentos ocorrerão de forma presencial na sede da Diretoria de Educação a Distância (DEaD) no dia 25 de abril, em conformidade com as orientações descritas no edital.

O curso prevê encontros presenciais obrigatórios aos sábados com previsão de frequência quinzenal no polo EaD escolhido. Nos polos Águas Belas e Sertânia, além dos sábados, os encontros presenciais poderão ser realizados às sextas-feiras no turno da noite.

Para mais informações do cronograma completo, acesse o edital ou entre em contato pelo email [email protected] .

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