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educação Enem 2026: IFPE abre inscrições para aulões gratuitos de preparação Atividades ocorrem nos dias 5, 6, 12 e 13 de novembro, no Campus Recife; prazo para inscrição termina em 4 de novembro ou antes, caso as vagas sejam preenchidas

Estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 podem se inscrever nos aulões gratuitos do projeto de extensão IFPE Nota 1000, promovido por professores do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), no Campus Recife, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da cidade.

As atividades serão realizadas nos dias 5, 6, 12 e 13 de novembro, das 13h às 17h, no Auditório Central da unidade.

A programação será dividida por áreas de conhecimento. Nos dias 5 e 6 de novembro, os encontros abordarão Ciências Humanas e Linguagens. Já nos dias 12 e 13, serão trabalhados conteúdos de Matemática e Ciências da Natureza.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário eletrônico até o dia 4 de novembro. O prazo poderá ser encerrado antes caso todas as vagas sejam preenchidas.

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