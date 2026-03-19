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SELEÇÃO IFPE abre inscrições para o Partiu IF 2026 com ajuda de custo de R$ 200 para estudantes Programa oferece 640 vagas de reforço escolar para alunos do 9º ano da rede pública em 16 cidades de Pernambuco

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu inscrições para o programa Partiu IF 2026, iniciativa voltada para estudantes que cursam o 9º ano do Ensino Fundamental em escolas públicas.

O objetivo é oferecer aulas presenciais de português, matemática e ciências para preparar os jovens para o ingresso nos cursos técnicos da instituição.

Ao todo, são oferecidas 640 vagas distribuídas entre os 16 campi do IFPE. Um dos grandes diferenciais do programa é a ajuda de custo mensal no valor de R$ 200, paga durante os oito meses de curso.

Para manter o benefício, o estudante precisa garantir uma frequência mínima de 75% nas aulas.

Podem participar alunos da rede pública que pertençam a grupos prioritários, como famílias com renda de até um salário mínimo por pessoa ou que se autodeclarem pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela página oficial até as 18h do dia 27 de março.

Diferente de concursos tradicionais, a seleção será realizada por meio de sorteio eletrônico, marcado para o dia 30 de março, às 15h, com transmissão ao vivo. O resultado preliminar será divulgado no dia seguinte, 31 de março, e o início das aulas está previsto para o mês de abril.

Os interessados devem ficar atentos à documentação exigida para a matrícula, que ocorrerá entre os dias 7 e 9 de abril.

O curso terá duração de oito meses, e as atividades serão realizadas nas dependências do campus escolhido pelo candidato no momento da inscrição.

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