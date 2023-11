IFPE abre seleção com 5.414 vagas em 132 cursos para ingresso em 2024.1; saiba como participar

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou edital com 5.414 vagas em 132 cursos no processo seletivo para ingresso 2024.1.



São 1.435 vagas para cursos de graduação, 1.885 para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 2.059 em cursos técnicos subsequentes e 35 vagas em Qualificação Profissional Proeja.



Os cursos estão distribuídos nos campi Recife, Olinda, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Palmares, Paulista, Pesqueira e Vitória de Santo Antão.



E também em nove polos de Educação a Distância (EaD) nas cidades de Águas Belas, Carpina, Gravatá, Limoeiro, Palmares, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe e Santana do Ipanema. Ao todo, são 5.024 vagas em cursos presenciais e 390 em cursos EaD.

Formas de Ingresso

De acordo com o IFPE, a seleção será realizada por meio de aplicação de provas de múltipla escolha. A exceção é para os cursos técnicos dos campi agrícolas (Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão), que adotarão a seleção por análise de histórico escolar.



As inscrições começam nesta quinta-feira (2) e seguem até o dia 23 de novembro, exclusivamente pela internet, no endereço upenet.com.br/ingresso_ifpe_2024.1. A taxa de inscrição é de R$ 50 para cursos técnicos e de R$ 65 para cursos de graduação.

As provas serão realizadas no dia 17 de dezembro e serão constituídas de 30 questões (cursos técnicos) ou 50 questões (cursos de graduação). Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital.

Já os candidatos aos cursos técnicos de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, cujas inscrições são gratuitas, devem fazer as inscrições no mesmo período pelo site ingresso.ifpe.edu.br.



Nestas três cidades, a seleção ocorrerá da seguinte forma:



- Para cursos técnicos integrados e de qualificação profissional Proeja, a seleção será por análise do histórico escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino fundamental ou equivalente;



- Para os cursos técnicos subsequentes, será por análise do histórico escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática do ensino médio ou equivalente; ou, por meio da pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Matemática e suas Tecnologias em uma das cinco últimas edições (2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Cotas

O IFPE reserva 60% das vagas do processo de ingresso para estudantes da rede pública de ensino. Para ter direito às cotas, o estudante precisa haver cursado em escola pública todo o ensino fundamental (se vai tentar uma vaga em curso técnico Integrado ou Proeja) ou todo o ensino médio (se vai tentar uma vaga em curso técnico subsequente ou curso superior).



Outra ação afirmativa do IFPE é a reserva de 25% das vagas de ampla concorrência para estudantes da rede pública oriundos do campo que optarem por cursos de vocação agrícola.

Avaliação Específica em Música (AEM)

Candidatos aos cursos de Licenciatura em Música (Campus Belo Jardim) e técnico em Instrumento Musical (Campus Barreiros) serão submetidos a uma etapa adicional de avaliação da performance instrumental/vocal, que será feita de forma presencial, nos respectivos campi.

De acordo com o IFPE, o resultado final será divulgado no dia 18 de janeiro de 2024. As aulas terão início em fevereiro.



Confira cronograma:

Inscrições | 2 a 23 de novembro

Isenção da taxa | 2 a 9 de novembro

Aferição da condição de indígena e heteroidentificação | 30 de novembro a 7 de dezembro

Aplicação da prova | 17 de dezembro de 2023

Resultado final | 18 de janeiro de 2024

Início das aulas | Fevereiro

