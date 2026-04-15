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Estimulação Cognitiva Campus Olinda do IFPE oferece vagas para curso gratuito voltado a idosos; veja detalhes Aulas acontecerão presencialmente entre os meses de abril e julho. As inscrições podem ser realizadas a partir desta quinta-feira (15) e seguem até próxima terça (21)

O Campus Olinda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), na Região Metropolitana do Recife, abriu inscrições para o curso de extensão “Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas”, destinado ao público com idade a partir de 60 anos.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira (15) e podem ser realizadas até a próxima terça-feira (21), exclusivamente por meio do formulário eletrônico.

Oferecido de forma gratuita e presencial, o curso será ministrado pelo professor José Davison da Silva Júnior e conta com 10 encontros semanais, sempre às terças-feiras, das 14h às 16h, no Campus Olinda - na Avenida Fagundes Varela, 375, em Jardim Atlântico.

A formação tem início previsto para 28 de abril e segue até o dia 7 de julho, totalizando 20 horas/aula. Ao todo, estão sendo ofertadas 30 vagas, voltadas às comunidades interna e externa.

O critério de seleção será por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas disponíveis em conformidade com o edital, que pode ser conferido abaixo:

IFPE: edital do curso de extensão “Estimulação Cognitiva para Pessoas Idosas” by Folha de Pernambuco

O curso tem como foco o desenvolvimento e fortalecimento das funções cognitivas no processo de envelhecimento. Entre os conteúdos abordados estão:

Funções cognitivas e envelhecimento cognitivo;

Conceito de reserva cognitiva;

Memória, atenção, linguagem e funções executivas;

Estratégias práticas de estimulação cognitiva no cotidiano.

A proposta tem como objetivo proporcionar não apenas compreensão teórica sobre o tema, mas também ferramentas que contribuam para a qualidade de vida e autonomia das pessoas idosas.

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