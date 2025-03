IFPE Campus Vitória de Santo Antão abre inscrições para cursos de graduação e técnicos subsequentes

A- A+

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com inscrições abertas para cursos de graduação e técnicos subsequentes, ofertados no Campus Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul do Estado.



Interessados nas 152 oportunidades do Processo Seletivo Complementar 2025.1 devem se inscrever, gratuitamente, até o dia 23 de março, em fomato online ou presencialmente, na unidade de ensino.



Cursos superiores

Estão sendo ofertadas 43 vagas em dois cursos de graduação, sendo 29 delas para Licenciatura em Química e 14 para Bacharelado em Agronomia.



As inscrições online podem ser feitas através do formulário online, onde o candidato deverá anexar os documentos exigidos, ou presencialmente, portando cópias do histórico escolar do Ensino Médio, documento de identificação com foto e formulário preenchido.



Segundo o edital, a seleção ocorrerá por meio do coeficiente de rendimento escolar do candidato nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio, e pela nota obtida mediante uma produção textual de redação.



Os inscritos deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema proposto pela banca elaboradora da prova, no Campus Vitória de Santo Antão, no dia 30 de março.





Cursos técnicos subsequentes

O IFPE Vitória de Santo Antão também está ofertando 109 vagas em três cursos técnicos subsequentes, distribuídos da seguinte forma:



- Agroindústria (31 vagas);

- Agricultura (38 vagas);

- Zootecnia (40 vagas).



Os interessados deverão preencher o formulário de inscrição online e anexar os documentos solicitados. Quem optar pela inscrição presencial deverá comparecer ao Campus Vitória e entregar as cópias dos documentos e o formulário disponível no edital.





A seleção também ocorrerá por meio do coeficiente de rendimento escolar nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Médio, calculados através da média aritmética das notas.



Em caso de dúvidas, os candidatos e/ou responsáveis legais podem entrar em contato pelo e-mail [email protected], ou comparecer ao atendimento presencial, no Prédio Central do Campus Vitória, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

