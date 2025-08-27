A- A+

educação Projeto do IFPE no Centro do Recife fica pronto até novembro, diz prefeito João Campos Instituto será localizado no Edifício Trianon, na avenida Guararapes

Durante cumprimento em Pernambuco, o ministro da Educação, Camilo Santana, deu detalhes à imprensa do novo campus do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), que será localizado no Edifício Trianon, na avenida Guararapes, Centro do Recife.

Santana participou de uma reunião de trabalho com o prefeito da cidade, João Campos (PSB), na sede da gestão municipal.

O novo espaço vai beneficiar diretamente cerca de 1.400 estudantes e contará com salas de aula, laboratórios, espaço multiuso, áreas de convivência e cinema. Este último vai funcionar onde fica atualmente o edifício Art-Palácio.

Os edifícios foram desapropriados pela prefeitura em junho de 2024 e doados ao governo federal, que vai realizar a obra.

Essa iniciativa faz parte do programa de revitalização da área central da Capital pernambucana, o Recentro. As ações de apoio à implantação da unidade de ensino fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo João Campos, o projeto do novo IFPE deve ser finalizado em novembro próximo, quando, logo em seguida, o prédio deve ser doado formalmente à gestão federal. As obras devem começar no início de 2026.

“A gente vai poder ter dois prédios que estavam sem utilização e vão abrigar a nova sede do Instituto Federal de Pernambuco, no Centro do Recife. A gente fala de recuperação de um patrimônio histórico, garantia de um espaço para educação e valorização da nossa cultura. Isso só é possível por causa de uma parceria da cidade do Recife, do Instituto Federal, o Ministério da Educação e o governo do presidente Lula [PT]”, explicou Campos.

Para o gestor municipal, essa nova unidade integra um pacote de ações para a recuperação do Centro do Recife. As estratégias também envolvem lei de incentivo fiscal, isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), retrofits, redução do Imposto sobre Serviços (ISS), entre outros projetos.

“Foi um compromisso nosso de campanha de fazer remissão das dívidas imobiliárias dos imóveis do Centro, e a troca de adicional construtivo vinculado está na Câmara de Vereadores sendo apreciado. A gente acredita que alguns passos são fundamentais. O primeiro deles é fortalecer a moradia no Centro. Para isso, inauguramos o Habitacional Papa Francisco, na semana passada. O IFPE vai ser o grande projeto da avenida Guararapes de muitos outros que virão”, complementou Campos.

De acordo com o ministro Camilo Santana, o projeto faz parte do plano nacional de expansão da rede de institutos federais, que prevê um investimento de R$3,9 bilhões em todo o País — sendo R$15 milhões destinados a Pernambuco, onde R$ 2,5 bilhões integram a construção de novos campus e R$ 1,4 bilhão a consolidação de unidades já existentes.

Além do Recife, outros cinco municípios pernambucanos receberão novos campi: Goiana, Águas Belas, Araripina, Bezerros e Santa Cruz do Capibaribe.

Durante entrevista, Camilo adiantou que o novo IFPE será um espaço focado em tecnologia, área cultural, audiovisual e também na licenciatura.

“Nós estamos fazendo questão de todos os institutos novos que nós estamos criando, também focarem na formação de professores. Não vai ser diferente aqui no estado. É um equipamento diferenciado, um patrimônio tombado. Vai ter um cinema aberto ao público. Então, existe todo um estudo, além de autorizações dos órgãos competentes para qualquer interferência arquitetônica no prédio”, relatou Camilo Santana, destacando, ainda, que foram destinados às universidades neste ano R$ 61,5 bilhões.

Ministro da Educação, Camilo Santana | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“É necessário olhar com carinho para as nossas instituições, que são responsáveis por 80% da pesquisa neste país e pela formação de profissionais importantes em todas as áreas. Então, vamos continuar no diálogo, sempre à disposição dos reitores para que a gente possa avançar no nosso projeto educacional do ensino superior do Brasil”, garantiu.

O reitor do IFPE, José Carlos de Sá, destacou que, embora as disciplinas ofertadas no futuro campus do Recife ainda estejam sob estudos, será destinado aos conhecimentos tecnológico, de comunicação e cultural.

“O que se pode esperar é que essa oferta tenha o padrão de qualidade dos institutos federais, buscando a contribuição com desenvolvimento social, com desenvolvimento regional, a partir do investimento na transformação da vida das pessoas”, comentou ele.

Veja também