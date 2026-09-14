IFPE e MEC promovem aulão gratuito do Enem para 2 mil estudantes nesta terça-feira (15)

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O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e o Ministério da Educação (MEC) realizam, nesta terça-feira (15), o Aulão do Enem 2026. A iniciativa presencial deve reunir até 2 mil alunos no estacionamento do Campus Recife, na Cidade Universitária.



O evento gratuito ocorre das 9h às 13h e é voltado apenas a estudantes do instituto, vindos de diversas regiões do estado.

A programação conta com aulas de revisão com média de 30 minutos de duração, ministradas por professores do próprio IFPE. Os conteúdos abrangem todas as áreas cobradas no exame: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.



O encontro também terá apresentações culturais e faz parte de um circuito nacional do MEC que passa por outros estados. A agenda inclui atividades em João Pessoa (PB), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e São Bernardo do Campo (SP).



Além da ação conjunta com o IFPE, o MEC reforça a preparação para as provas, marcadas para 8 e 15 de novembro, disponibilizando ferramentas digitais gratuitas, como o aplicativo MEC Enem (com simulados e videoaulas), a plataforma MEC Idiomas, com cursos de inglês e espanhol, e o acervo do MEC Livros.

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