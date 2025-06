IFPE e Prefeitura de Bezerros promovem audiência pública para definir cursos a serem ofertados

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e a Prefeitura de Bezerros promovem, no dia 05 de junho de 2025, a partir das 07h30 da manhã, uma Audiência Pública para definir os cursos que serão ofertados pela instituição educacional no município. O encontro, totalmente gratuito e aberto ao público, será realizado na quadra poliesportiva da Escola Municipal Monsenhor José Florentino de Oliveira, no Bairro Santo Amaro I.

Direcionada para estudantes dos anos finais, gestores, profissionais da educação, empresários, empreendedores, autoridades políticas, representantes de classes, profissionais da imprensa e população bezerrense em geral, a audiência pública tem como objetivo debater, junto ao cidadão, temas de interesse da sociedade, garantindo participação social e transparência no processo de tomada de decisão, especialmente sobre a oferta de ensino médio-técnico e superior no município.

Em novembro de 2024, uma pré-audiência pública foi realizada no auditório do Centro de Pesquisas do IFPE, no Recife, com a presença da prefeita Lucielle Laurentino, da vice-prefeita Socôrro Silva, do reitor do IFPE José Carlos de Sá Júnior, secretários municipais, empresários, entre outros, para discutir sobre os eixos tecnológicos e áreas de abrangência do Campus IFPE Bezerros. Para o município, as sugestões foram cursos nas áreas de produção cultural e design, turismo, hospitalidade e lazer, ambiente e saúde e produção alimentícia.

Com a chegada do IFPE, Bezerros torna-se mais um polo de formação de cidadãos críticos, éticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo. A oferta de cursos é feita mediante estudo prévio feito pelo IFPE, com levantamento junto ao município sobre as potencialidades locais, fortalecendo e expandindo a oferta de educação profissional e tecnológica na região, com uma educação de qualidade e comprometida com a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável.

IFPE

A implantação do Campus do IFPE em Bezerros tem como objetivo fortalecer e expandir a oferta de educação profissional e tecnológica na região, com uma educação de qualidade e comprometida com a formação cidadã e o desenvolvimento sustentável. O município torna-se mais um polo de formação de cidadãos críticos, éticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo. O Campus Bezerros vai atender mais de mil estudantes nos níveis médio, técnico e superior (profissionalizante). Com um investimento de mais de R$ 15 milhões do governo federal, o espaço ocupará uma área de mais de 30 mil metros quadrados, ao lado da Escola Técnica Estadual Maria José de Vasconcelos (ETE Bezerros).

Doação do terreno

No dia 26 de março de 2025, a prefeita Lucielle Laurentino, juntamente com a vice-prefeita e secretária de Educação, Socôrro Silva, oficializou a doação do terreno onde será construído o Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) no município. O local escolhido foi parte da área do Parque Poliesportivo, que fica no Bairro Santo Amaro II. A Lei Nº 1.550, de 26 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, sancionou a doação do terreno para construção da unidade educacional.

