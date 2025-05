IFPE e Programa Autonomia e Renda Petrobras abrem 638 vagas em cursos gratuitos de qualificação

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) está ofertando 638 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional.



As formações promovidas em parceria com o Programa Autonomia e Renda Petrobras serão oferecidas em formato presencial, em seis campi do IFPE - Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu e Caruaru.



Há cursos nas áreas de almoxarife, ajudante de elétrica, ajudante de instrumentação, ajudante de mecânico, ajudante de tubulações, auxiliar de serviços diversos, eletricista industrial, inspetor de elétrica, instrumentista, mecânico montador de máquinas, montador de andaime e soldador.



Confira distribuição de cursos ofertados em cada campus:

Campus Recife: Ajudante de Mecânico e Eletricista Industrial.

Campus Ipojuca: Ajudante de Instrumentação, Caldeireiro, Inspetor de Elétrica, Montador de Andaime e Soldador.

Campus Caruaru: Ajudante de Tubulações, Ajudante de Elétrica, Ajudante de Instrumentação, Montador de Andaimes, Eletricista Industrial, Instrumentista, Mecânico Montador de Máquinas, Montador de Andaimes e Soldador.

Campus Cabo de Santo Agostinho: Almoxarife.

Campus Jaboatão dos Guararapes: Auxiliar de Serviços Diversos.

Campus Igarassu: Ajudante de Elétrica e Almoxarife.

Critérios

Segundo o IFPE, as qualificações são direcionadas, prioritariamente, para pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa.



Também são prioridade do programa pessoas com deficiência, trans, pretas, pardas, mulheres, indígenas, quilombolas e refugiadas.



Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, residir em um dos municípios da área de abrangência das operações da Petrobras em Pernambuco e ter escolaridade mínima de Ensino Fundamental I completo.



Auxílio

As formações possuem duração que varia entre 4 e 10 meses. Além da gratuidade no curso, os estudantes receberão uma bolsa mensal de R$ 660.



Segundo o IFPE, a ajuda de custo pode chegar a R$ 858 no caso de mulheres com filhos de até 12 anos incompletos.



Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 3 de junho, no site autonomiaerenda.com.br. Cada campus participante disponibilizará pontos de atendimento presencial para apoio no processo de inscrição.



Na inscrição online, o candidato deverá responder um formulário com perguntas relacionadas às ações afirmativas, ciente de que, no ato da matrícula, deverá apresentar documentação comprobatória para validação das informações.



Seleção

A seleção dos candidatos será realizada por meio de sorteio público eletrônico, no dia 10 de junho, transmitido no Canal Oficial da Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) no YouTube.



A matrícula será realizada no período de 16 a 27 de junho, presencialmente, no campus ofertante do curso em que o candidato for selecionado.



"As novas seleções representam a continuidade de uma grande iniciativa da Petrobras, que busca incluir pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mundo do trabalho por meio da educação. Com a experiência e a qualidade dos Institutos Federais, seguiremos oferecendo o melhor para capacitar quem busca dias melhores para si e para suas famílias", afirmou o coordenador do Programa Autonomia e Renda Petrobras no IFPE, James Radson da Silva Lima.



Sobre o programa

O programa Autonomia e Renda Petrobras tem como principal objetivo qualificar pessoas que residem nas áreas de abrangência das operações da Petrobras, oferecendo cursos gratuitos, com bolsas-auxílio e ampliando, assim, as chances de ingresso no mercado de trabalho.



Lançado em junho de 2024, a iniciativa é uma parceria entre a Petrobras, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi. O IFPE é um dos parceiros desde as primeiras iniciativas e já qualificou mais de 1.000 pessoas.

