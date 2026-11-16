IFPE e Sebrae inauguram Sala do Empreendedor e HUB de Inovação em Paulista
Solenidade acontece nesta quinta-feira (19), das 9h às 12h, no campus Paulista do Instituto
O município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), passará a contar com novos espaços estratégicos voltados ao fomento de negócios e à tecnologia.
O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), campus Paulista, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PE), inaugura nesta quinta-feira (19), das 9h às 12h, a Sala do Empreendedor e o HUB de Inovação de Paulista.
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A Sala do Empreendedor funcionará como um polo de apoio e orientação para novos negócios, facilitando o acesso de empreendedores locais a serviços de capacitação e suporte institucional.
Já o HUB de Inovação nasce com o propósito de aproximar o ambiente acadêmico das demandas do mercado, conectando educação, tecnologia e o setor produtivo para impulsionar soluções inovadoras na região.
A iniciativa conta ainda com parcerias estratégicas do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), fortalecendo a rede de apoio ao ecossistema empreendedor local e gerando novas oportunidades de crescimento econômico e social para o município e para a RMR.