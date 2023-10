IFPE muda processo de ingresso para os cursos técnicos e superiores

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) anunciou nesta segunda-feira (2) que passará a aplicar provas para selecionar os estudantes dos cursos técnicos e superiores. A mudança, que entrará em vigor neste mês de outubro, será válida para as turmas do semestre de 2024.1.

De acordo com a instituição, a decisão afetará os cursos de todos os campi e EaD. A exceção são os campi agrícolas, localizados nas cidades de Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão, que adotarão a seleção por meio de análise de histórico escolar.

O IFPE destacou ainda que a mudança foi amplamente debatida por seu Colégio de Dirigentes, órgão que reúne os Diretores-Gerais de todos os campi, do Ensino a Distância e os Pró-Reitores da instituição.

Desde o período de 2020.2 a instituição estava adotando um sistema de análise de desempenho baseado no histórico escolar e notas nas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A mudança foi provocada pela pandemia da Covid-19. Na ocasião, a instituição avaliou que o método de seleção era o mais adequado às restrições impostas pela pandemia.

