IFPE Nota 1000: projeto de extensão oferece preparatório gratuito de redação para o Enem 2025

O projeto de extensão do Campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco "IFPE Nota 1000" vai ofertar aulas preparatórias gratuitas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.



Serão formadas duas turmas: às terças-feiras, no turno da tarde, das 14h30 às 16h, com o professor Adriano Moura; e às segundas-feiras, no turno da noite, das 19h30 às 21h, conduzidas pela professora Thayse Paraíso.



Podem participar do projeto estudantes do IFPE e o público em geral. Interessados devem preencher o formulário eletrônico de inscrição.



No endereço eletrônico também estão disponíveis os links para as aulas e para acesso aos grupos das turmas no WhatsApp.



A instituição de ensino não informou se há limite de participantes.

