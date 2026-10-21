A- A+

Educação IFPE oferece 150 vagas em cursos gratuitos com bolsas e auxílios em três municípios Inscrições gratuitas seguem até esta sexta-feira, 23 de outubro

O IFPE segue com inscrições abertas, até a sexta-feira (23), para cursos gratuitos de qualificação profissional. As vagas são para Auxiliar de Serviços Diversos, no Campus Cabo de Santo Agostinho; Eletricista Industrial, no Campus Recife; e Montador de Andaimes e Soldador, no Campus Ipojuca.

O programa prioriza moradores dos municípios onde os campus estão localizados, especialmente pessoas desempregadas ou de baixa renda, mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans, refugiadas e imigrantes.

Para participar, é necessário ter pelo menos 18 anos e Ensino Fundamental I completo (do 1º ao 5º ano). Para o curso de Eletricista Industrial, a exigência mínima é o Ensino Médio completo.

Além da formação gratuita, os estudantes selecionados poderão receber bolsa-auxílio mensal de até R$ 660. Para mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, o valor poderá chegar a R$ 858 mensais. Também está previsto auxílio para alimentação de até R$ 300 por mês. O recebimento dos benefícios está condicionado aos critérios estabelecidos pelo programa.

A seleção dos estudantes será realizada por sorteio público em 29 de outubro de 2026, com transmissão pelo canal da FAIFSul no YouTube. O início das aulas está previsto para 4 de janeiro de 2027, no Campus Recife, e 1º de fevereiro de 2027, nos campi Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

A iniciativa faz parte do Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com o IFPE. Os interessados devem consultar os requisitos específicos, os horários das aulas e outros detalhes através do edital.

Veja também