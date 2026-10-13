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Educação IFPE oferece 4.585 vagas em cursos técnicos e superiores para 2027 Inscrições acontecem de 14 de outubro a 12 de novembro, com seleção feita será por prova ou análise de histórico escolar

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) anunciou a abertura do processo de ingresso para o primeiro semestre de 2027. Serão oferecidas 4.585 vagas, distribuídas em 16 campi e em um polo de Educação a Distância (EaD), em cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio, cursos técnicos Subsequentes e cursos de graduação.

As inscrições têm início nesta quarta-feira (14) e seguem até o dia 12 de novembro. A aplicação das provas está prevista para o dia 6 de dezembro de 2026.

Todos os cursos disponibilizados podem ser conferidos por meio do edital. Neste ano, o processo contempla a abertura de dez novas áreas de atuação, em 8 campi do interior e da Região Metropolitana do Recife. São eles:

Técnico em Eletrotécnica (Subsequente) e Técnico em Alimentos (Integrado), em Afogados da Ingazeira;

Técnico em Automação Industrial (Integrado), em Ipojuca;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (graduação), em Belo Jardim;

Técnico em Hospedagem (Integrado) e Bacharelado em Agronomia (graduação), em Barreiros;

Técnico em Administração (Integrado), em Jaboatão dos Guararapes;

Técnico em Eventos (Subsequente), no Cabo de Santo Agostinho;

Técnico em Administração (Integrado), em Palmares;

Técnico em Informática para Internet (Integrado), em Igarassu.

As vagas dos cursos presenciais são para os campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Já o curso EaD é ofertado no polo do Recife.





Provas

Os inscritos poderão consultar os locais de prova nos Cartões de Inscrição, que serão divulgados no dia 1º de dezembro.

O processo de ingresso ocorre por análise do histórico escolar para todos os cursos técnicos subsequentes e para os cursos integrados ao Ensino Médio nos campi agrícolas, em Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão e por meio de provas para todos os cursos de graduação e para os cursos integrados ao Ensino Médio.

Inscrições



Os interessados podem se inscrever pelo site da Funcern, banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade do curso.

O valor é de R$ 10 para cursos técnicos subsequentes e técnicos integrados com seleção por análise de histórico escolar, R$ 30 para técnicos integrados com seleção por prova e R$ 55 para cursos de graduação. O período de pagamento da taxa é de 14/10 a 13/11.

As pessoas que não podem pagar o valor da taxa de inscrição podem fazer um pedido de dispensa do pagamento pelo site da banca, durante o período de 14 a 26 de outubro.

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