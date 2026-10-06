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IFPE oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

São quatro opções de formação em Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca; inscrições seguem até 23 de outubro pela internet

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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 23 de outubroAs inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 23 de outubro - Foto: IFPE/Divulgação

Estão abertas as inscrições para quatro cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

As vagas são para Auxiliar de Serviços Diversos, no Campus Cabo de Santo Agostinho; Eletricista Industrial, no Campus Recife; e Montador de Andaimes e Soldador, no Campus Ipojuca.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site oficial do programa até 23 de outubro.

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Critérios
Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e Ensino Fundamental I completo. Para o curso de Eletricista Industrial, é exigido Ensino Médio completo.

O programa prioriza moradores do Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca que estejam desempregados ou tenham baixa renda.

Também há prioridade para mulheres, pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas trans e refugiados ou imigrantes.

Os estudantes selecionados poderão receber bolsa de até R$ 660 por mês durante o curso. Para mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, o valor pode chegar a R$ 858. Também há auxílio-alimentação de até R$ 300 mensais, conforme os critérios do programa.

A seleção será feita por sorteio público em 29 de outubro, com transmissão pelo canal da FAIFSul no YouTube. As aulas começam em 4 de janeiro de 2027, no Campus Recife, e em 1º de fevereiro, nos campus Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

A duração dos cursos é de quatro a seis meses, mais informações podem ser consultadas através dos editais.

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