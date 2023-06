IFPE oferece oficina gratuita de teatro no Mercado Eufrásio Barbosa; saiba como participar

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) está com inscrições abertas para uma oficina gratuita de iniciação teatral, no campus Olinda, na Região Metropolitana do Recife.



Estão sendo disponibilizadas 20 vagas. Para participar, é necessário preencher o formulário eletrônico disponível no link https://forms.gle/8148cYMfou5zqi1q6.



A oficina ocorrerá de 13 de junho a 4 de julho, nas terças-feiras, das 16h às 19h, no teatro Fernando Santa Cruz, localizado no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda.



Durante a ação, ministrada pelo professor de teatro, Daniel Moreira, serão promovidas discussões sobre a história do teatro, além de conhecimentos básicos sobre a arte teatral, por meio de exercícios e jogos.



A iniciativa é promovida pelo projeto Coletivo IFPE Encena, quw integra as áreas de arte, tecnologia e educação, por meio da formação profissional em Artes Visuais, Mídias Digitais e Música, com foco nas Artes Cênicas.

Veja também

saúde Mulher com condição rara de retenção de líquidos tem quase dois galões de água drenado das pernas