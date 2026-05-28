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Educação IFPE oferta mais de 1,8 mil vagas em cursos técnicos e superiores As inscrições para entrada em 2026.2 são gratuitas e podem ser efetuadas no período de 1º a 15 de junho

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) lançou, nesta quinta-feira (28), o edital do Processo de Ingresso de 2026.2, destinado à entrada de novos estudantes nos cursos técnicos e de graduação. Com um total de 1.801 vagas gratuitas, as inscrições serão gratuitas e realizadas de 1º a 15 de junho, exclusivamente pelo Portal do IFPE.

As oportunidades estão distribuídas entre os campi Abreu e Lima, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão.



Em resumo, são oferecidas 1.801 vagas gratuitas, sendo 40 para curso integrado ao Ensino Médio (Técnico em Edificações - Pesqueira), outras 1.243 para cursos técnicos subsequentes - para quem já tem o ensino médio completo - e 488 para graduação, todos na modalidade presencial. Em regime de ensino a distância (EaD), mais 30 vagas são ofertadas para o curso Técnico em Guia de Turismo.

Seleção

De acordo com a modalidade escolhida pelo candidato, o processo seletivo contempla diferentes ritos.



Para o curso técnico integrado ao Ensino Médio, a classificação será realizada por análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental.

Já nos cursos técnicos subsequentes, será por meio da análise do histórico escolar do Ensino Médio ou das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2017 a 2025.

Por fim, para os cursos de graduação, a seleção vai ocorrer exclusivamente por meio das notas do Enem do mesmo período (2017 a 2025).

Inscrição

Para o processo de inscrição, o candidato deve informar o número de CPF e de um documento de identificação oficial, além de anexar esse documento e a comprovação compatível com o curso escolhido, como histórico escolar ou documento equivalente ou boletim de notas do Enem.

O candidato poderá alterar dados da inscrição, mas somente até o final do período informado. Mas por outro lado, o candidato não poderá alterar o curso escolhido, o campus e a opção por cota - caso queira corrigir ou alterar alguma dessas informações, será necessário realizar uma nova inscrição.

Vagas

O IFPE reserva, no mínimo, 60% das vagas em todos os cursos e turnos para estudantes vindos da rede pública de ensino ou de escolas comunitárias conveniadas com o poder público que atuam na educação do campo.

Dentro desse percentual, há subcotas destinadas a pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda, além de ações afirmativas específicas para pessoas que vieram do campo e se inscreverem em cursos de vocação agrícola e para pessoas com deficiência na ampla concorrência.

Para preencher essas cotas, será necessário comprovar a condição por meio da etapa de verificação ético-racial, que vai ocorrer no mesmo prazo de matrícula, somente após a divulgação do resultado final da seleção.



O resultado final do processo 2026.2 será publicado no dia 3 de julho. As matrículas vão acontecer a partir de julho, conforme calendário específico de cada campus.

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