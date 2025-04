A- A+

Educação IFPE Olinda fornecerá curso de estimulação cognitiva para pessoas idosas; veja como se inscrever A iniciativa terá início no dia 7 de maio e é totalmente gratuita

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) vai disponibilizar gratuitamente um curso de extensão voltado para a Estimulação Cognitiva na Pessoa Idosa a partir do dia 7 de maio, no Campus Olinda.

Para participar, os interessados devem se inscrever através de um formulário até às 17h do dia 30 de abril.

O curso oferece 30 vagas e a seleção será feita pela ordem de inscrição. Os participantes devem ter idade igual ou maior de 60 anos.

Com uma carga horária de 20 horas, serão realizados dez encontros semanais nas quartas-feiras, entre 14h e 16h, no período de 7 de maio a 23 de julho.

Eles acontecerão em formato presencial no IFPE Campus Olinda, localizado na Avenida Fagundes Varela, 375, em Jardim Atlântico.

Destinada ao público idoso, a iniciativa será ministrada pelo professor José Davison da Silva Júnior. O objetivo da formação é promover o conhecimento sobre funções cognitivas e o envelhecimento, além de estimular a memória, atenção, linguagem e funções executivas no cotidiano dos participantes.

O edital do curso está disponível no site do Campus e a relação de pessoas classificadas será publicada até o dia 5 de maio.

A matrícula dos selecionados será efetivada com a divulgação do resultado final. Os(as) estudantes deverão participar das atividades propostas em cada encontro e manter frequência mínima de 75% para receberem certificação.

Cronograma

Inscrições: 25 a 30 de abril de 2025

Resultado: até 5 de maio de 2025

Início das aulas: 7 de maio de 2025

Previsão de término: 23 de julho de 2025



