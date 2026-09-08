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CAPACITAÇÃO IFPE Olinda oferece curso gratuito sobre Educação Popular e criação audiovisual; saiba mais Atividades serão realizadas remotamente, entre 23 de setembro e 21 de outubro, com carga horária de 20 horas

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) – Campus Olinda está com inscrições abertas, entre esta terça-feira (8) e sexta-feira (11), para o curso de extensão Educação Popular e Criação Audiovisual.

Gratuita e aberta à comunidade, a formação busca discutir o audiovisual como ferramenta de escuta, registro e valorização de memórias, saberes e patrimônios culturais, com atividades realizadas de forma remota.

Ao todo, são oferecidas 30 vagas, sendo 50% destinadas ao público externo. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais e Ensino Fundamental concluído.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, respeitando a reserva estabelecida para pessoas que não integram a instituição.

A formação terá carga horária de 20 horas, com encontros síncronos às quartas-feiras, das 19h às 21h, entre 23 de setembro e 21 de outubro.

As atividades serão realizadas em tempo real pelas plataformas Google Meet e Google Classroom, com conteúdos voltados à relação entre audiovisual, educação popular e patrimônio cultural.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico, das 8h desta terça-feira (8) até 18h de sexta-feira (11). A lista de pessoas selecionadas será divulgada até 15 de setembro, no site do IFPE Olinda.

Após a publicação, as pessoas classificadas dentro do número de vagas receberão um e-mail da Divisão de Pesquisa, Extensão e Inovação (DPEX). Os indivíduos selecionados devem confirmar o interesse em participar do curso no prazo de até dois dias úteis após o recebimento da mensagem.

A seleção seguirá a ordem de inscrição, desde que sejam atendidos os requisitos de participação e respeitada a reserva de vagas destinada ao público externo. Para outras informações, acesse o site do edital.

Curso

A formação propõe reflexões sobre a criação audiovisual em processos de Educação Popular, com discussões sobre direitos de imagem e voz, construção de narrativas por grupos e comunidades tradicionais e valorização do patrimônio cultural.

A proposta também aborda diferentes formas de registrar e compartilhar memórias relacionadas aos territórios. Entre os conteúdos previstos estão os conceitos de territórios e maretórios da Educação Popular, memória e patrimônio cultural.

A programação também inclui experiências desenvolvidas por projetos e instituições parceiras, como a Biblioteca Multicultural Nascedouro de Peixinhos, o projeto Mãos Solidárias, do MST, e o projeto Criação Audiovisual e o Ensino das Artes da Pesca.

Confira o cronograma abaixo:

8 a 11 de setembro – Inscrições

Até 15 de setembro – Divulgação das pessoas selecionadas

23 de setembro – Início das aulas

21 de outubro – Previsão de término do curso

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