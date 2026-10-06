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Oportunidade IFPE promove curso gratuito sobre mediação de leitura na biblioteca de Peixinhos Formação terá 20 vagas e será realizada entre outubro e dezembro, no Recife

O IFPE Campus Olinda, em parceria com a Biblioteca Multicultural Nascedouro (BMN), oferece um curso gratuito de extensão sobre mediação de leitura e contação de histórias em bibliotecas comunitárias.

A formação terá 20 vagas e será realizada presencialmente na BMN, em Peixinhos, entre 15 de outubro e 3 de dezembro. As inscrições podem ser feitas até 12 de outubro, às 17h, através do formulário. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição.

Com 20 horas de carga horária, o curso é voltado para pessoas com 18 anos ou mais, das comunidades interna e externa.

As atividades serão realizadas às quintas-feiras, das 15h às 17h, com uma programação especial no sábado (28 de novembro), das 8h às 12h.

A proposta utiliza histórias e saberes de Peixinhos como parte das atividades de leitura. O momento contará com oficinas de leitura literária e discussões sobre mediação, formação de comunidades leitoras, educação popular e o pensamento de Paulo Freire.

Também serão abordadas as chamadas “Memórias Vivas de Peixinhos”, a partir das trajetórias de Zuleide de Paula, Nilza Maranhão e Oriosvaldo Almeida. O curso ainda terá estudos de autores como Walter Benjamin e Michèle Petit.

A Biblioteca Multicultural Nascedouro, onde ocorrerá a formação, funciona em Peixinhos há mais de 20 anos.

O espaço surgiu a partir do Movimento Cultural Boca do Lixo e desenvolve atividades ligadas à leitura, à memória do território, à educação e à cultura.

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