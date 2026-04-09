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INSCRIÇÕES PRORROGADAS

IFPE prorroga inscrições para especialização a distância gratuita em matemática

Curso oferece 150 vagas para professores da educação básica em cinco polos do Estado; novo prazo vai até 13 de abril

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IFPE - Campus RecifeIFPE - Campus Recife - Foto: DCOM/IFPE/Divulgação

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) estendeu o prazo de inscrições para a especialização gratuita em Ensino de Matemática para o Ensino Médio, na modalidade a distância (EaD).

Professores da educação básica interessados na oportunidade agora têm até as 17h da próxima segunda-feira, 13 de abril, para realizar a candidatura pelo site oficial do programa.

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Ao todo, são ofertadas 150 vagas distribuídas nos polos de Águas Belas, Limoeiro, Santa Cruz do Capibaribe, Sertânia e Timbaúba. O curso, vinculado à Universidade Aberta do Brasil (UAB), é voltado para graduados em Matemática e áreas afins que atuam nas redes pública ou privada.

A seleção será feita por meio de análise curricular, e a taxa de inscrição custa R$ 50, com pagamento aceito até o último dia do prazo.

Embora o curso seja EaD, a formação prevê encontros presenciais obrigatórios quinzenais aos sábados no polo escolhido. Para candidatos que concorrem às vagas reservadas (cotas), o procedimento de heteroidentificação está marcado para o dia 25 de abril, na sede da Diretoria de Educação a Distância, no Recife.

Em caso de dúvidas, o instituto disponibiliza para os candidatos o e-mail: [email protected].

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