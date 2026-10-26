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Educação IFPE realiza Semana Nacional de Ciência e Tecnologia destacando mulheres na produção de conhecimento Evento acontece de forma gratuita entre os dias 27 a 29 de outubro

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) realizará a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia entre os dias 27 a 30 de outubro, no Campus Recife.

Com o tema “Ciência Delas no Recife – Meninas, mulheres e comunidades produzindo saberes, tecnologias sociais e futuros sustentáveis”, o evento busca ampliar a visibilidade e o protagonismo de meninas e mulheres na produção, circulação e comunicação de conhecimentos.

A edição busca promover o diálogo entre Ciência, Tecnologia, Inovação, Artes, Educação, Cultura, Território, Sustentabilidade e Sociedade.

Com atividades gratuitas, a programação tem início a partir das 8h e compreenderá oficinas, exposições científicas e tecnológicas, minicursos, palestras, rodas de diálogo, apresentação de pesquisas, atividades artístico-científicas, além de outras ações de formação, interação e divulgação científica.

No caso das oficinas, minicursos, visitas e atividades com capacidade limitada de público, o Instituto afirmou a realização da inscrição pode ser exigida. A programação completa pode ser conferida por meio deste link.

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