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Qualificação profissional IFPE Recife abre inscrições para curso gratuito de qualificação profissional com bolsas As 32 vagas são para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras; podem se inscrever moradores de Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca

As inscrições para o curso de Eletricista Industrial foram abertas nesta sexta-feira (10) e seguem até o dia 24 deste mês.

O curso é oferecido gratuitamente pelo Programa Autonomia e Renda Petrobras em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), no Campus Recife.

As inscrições ocorrem de forma online e gratuita, através do site do programa.

Para se candidatar a uma das 32 vagas disponíveis para o curso de Eletricista Industrial, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ter cursado o Ensino Médio Completo.

O curso é voltado prioritariamente a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem vínculo formal de emprego ou de baixa renda, moradoras dos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

O processo seletivo adota ações afirmativas, com reserva de vagas para mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiadas ou imigrantes.

Todos os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o período do curso.

Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é ampliado para R$ 858 mensais. Além disso, há um auxílio para alimentação no valor de R$ 300 por mês.

Os benefícios buscam contribuir para a permanência e o êxito dos alunos.

A seleção dos estudantes será por sorteio público, no dia 30 de julho, no canal do YouTube da Faifsul. As aulas acontecerão no IFPE Campus Recife, com previsão de início em 1º de outubro.

O Edital Nº 150/2026 do processo seletivo pode ser acessado clicando aqui.

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