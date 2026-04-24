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QUALIFICAÇÃO IFPE Recife: Programa Autonomia e Renda Petrobras abre vagas para curso de qualificação profissional As 32 vagas são para o curso de Eletricista Industrial, com bolsa-auxílio mensal e outros benefícios de permanência

O Programa Autonomia e Renda Petrobras, em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Recife, abriu inscrições para o curso de Eletricista Industrial de forma gratuita. As inscrições ocorrem de forma online, e vão até o próximo dia 12 de maio, através do site do programa.

Os cursos são voltados especialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sem vínculo formal de emprego ou de baixa renda, moradoras dos municípios de Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca.

Para se candidatar a uma das 32 vagas disponíveis, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ter cursado o Ensino Médio completo.

O processo seletivo adota ações afirmativas, com reserva de vagas para mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans, refugiadas ou imigrantes.

Todos os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro mensal de R$ 660 durante todo o período do curso. Para mulheres com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa é ampliado para R$ 858 mensais.

Além disso, existe um auxílio para alimentação no valor de R$ 300 por mês (no âmbito da parceria com os IFs). Os benefícios buscam contribuir para a permanência e o êxito dos alunos. Para o recebimento integral, é exigida frequência mínima de 75% nas atividades.

A seleção dos estudantes será por sorteio público, no dia 18 de maio, no canal do YouTube da Faifsul. As aulas acontecerão no IFPE Campus Recife, com previsão de início no dia 1º de julho, de segunda a sexta-feira, no turno da noite e no sábado nos turnos da manhã e tarde.

O edital do processo seletivo (Edital N° 129, de 23 de abril de 2026) pode ser acessado por este link.

Sobre o curso de Eletricista Industrial

O estudante poderá adquirir, dentre outros, conhecimentos sobre: segurança em instalações e serviços em eletricidade, fundamentos de eletricidade, fundamentos de máquinas elétricas, instalações elétricas industriais, acionamentos elétricos e eletrônicos industriais, acionamentos eletrônicos industriais, inspeção termográfica, e manutenção, comissionamento e start-up de sistemas elétricos industriais.

Após a conclusão do curso, o profissional estará apto para, entre outras competências: atuar na manutenção preventiva, preditiva e corretiva; montar e desmontar painéis elétricos industriais e máquinas; realizar testes e condicionamento de equipamentos; e fazer planilhamento de cabos para desligamento e religamento de máquinas.

A duração do curso é de 6 meses. Saiba mais sobre o curso e a carreira de Eletricista Industrial clicando aqui.

Sobre o Programa

O Programa é uma iniciativa da Petrobras, em parceria com os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi.

O principal objetivo é qualificar pessoas residentes das áreas de abrangência das operações da Petrobras, por meio da oferta de cursos gratuitos e bolsas-auxílio, para aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho, promovendo autonomia e geração de renda.

Para mais informações sobre cursos, oportunidades com inscrições abertas, locais de oferta e outros assuntos, acesse o site.

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