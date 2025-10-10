A- A+

Recife IFPE restaura 26 livros históricos danificados pelas inundações de 1975 e faz cerimônia de entrega Entre os documentos recuperados está o primeiro livro de matrícula de alunos da instituição, datado de 1910

Vinte e seis livros centenários do acervo da antiga Escola de Aprendizes Artífices de Pernambuco, danificados pela inundação histórica de 1975, foram restaurados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). Os materiais são parte fundamental da memória da educação profissional no estado.

Entre os documentos recuperados está o primeiro livro de matrícula de alunos da instituição, datado de 1910. Eles estavam no acervo da então Escola Técnica Federal de Pernambuco, localizada no bairro do Derby, na área central do Recife.

IFPE recupera 26 livros históricos | Foto: IFPE/Divulgação

Após permanecerem quase 50 anos em estado crítico de oxidação e fragilidade estrutural provocados pela cheia que atingiu a capital pernambucana em 1975, os materiais passaram por um rigoroso processo de restauração iniciado em 2019.



Com recursos próprios, o IFPE conduziu o projeto, que contou com especialistas em conservação de documentos gráficos, sob a coordenação do Centro de História, Memória e Documentação (CHMD) do Campus Recife.

Para celebrar a recuperação dos 26 livros concluída em 2025, o IFPE realizará uma cerimônia solene no Campus Recife, na próxima terça-feira (14), para a entrega simbólica dos materiais.



O evento contará com a presença do reitor da instituição, José Carlos de Sá, e do diretor-geral do Campus Recife, Fábio Nicácio, além de membros do CHMD, estudantes envolvidos em projetos do centro e representantes das equipes técnicas de restauração e preservação.

Livros históricos permanecerem quase 50 anos em estado crítico | Foto: IFPE/Divulgação

"Além de assegurar a integridade física dos livros, a restauração possibilitará futuras ações de digitalização, acesso público e participação em exposições institucionais, contribuindo para a valorização da memória coletiva e institucional", informou o IFPE.



A instituição destacou que a iniciativa integra as ações voltadas à preservação de seu patrimônio histórico-documental, em consonância com o movimento nacional de defesa do patrimônio histórico-educativo.



Serviço:

Evento: Cerimônia de entrega simbólica da restauração de acervos históricos do IFPE

Data: 14 de outubro

Local: IFPE Campus Recife (Hall de entrada) - Av. Prof. Luis Freire, nº 500, Cidade Universitária

Entrada gratuita.

