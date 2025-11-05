A- A+

Educação IFPE sedia XIV Edição da Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça dos Institutos Federais Edição terá como tema central "Mulheres Negras e Democratização do País"

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) sedia a XIV Edição da Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça dos Institutos Federais (SERNEGRA) entre os dias 11 a 13 de novembro.

A edição deste ano terá como tema central “Mulheres Negras e Democratização do País”, com o intuito de discutir o papel histórico e contemporâneo dessas mulheres na construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática.

Iniciado em 2012, o evento é gratuito e aberto ao público, além de fazer parte do âmbito nacional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.



Nele, serão disponibilizadas diversas atividades na programação, como palestras, mesas-redondas, oficinas, simpósios temáticos, atrações culturais, feira de empreendedorismo negro e literária.



O evento acontecerá no Centro de Formação e Lazer (CFL), localizado na Av. Padre Mosca de Carvalho, 57, na Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

A expectativa é reunir cerca de 1500 participantes, entre estudantes, docentes, pesquisadores, lideranças sociais, movimentos populares, coletivos culturais e a comunidade em geral.



Serviço

Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça dos Institutos Federais (SERNEGRA)



Data: 11 a 13 de novembro

Local: Centro de Formação e Lazer (CFL) - Av. Padre Mosca de Carvalho, 57, Guabiraba

Confira a programação aqui

Veja também