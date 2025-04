IFPE seleciona estudantes para curso superior em Gestão Ambiental EaD

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), através da Diretoria de Educação a Distância (DEaD), publicou dois editais de processo seletivo complementar gratuito para preenchimento de vagas remanescentes do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental – Turma 2025.1.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até às 17h do dia 5 de maio, por meio do endereço eletrônico dosite da institução , de acordo com a documentação e critérios descritos no edital.

Editais

O primeiro edital é destinado aos polos de Educação a Distância (EaD) nas cidades de Gravatá, Limoeiro, Palmares e Pesqueira, no interior do estado.

Já o segundo é destinado, exclusivamente, para residentes e trabalhadores/as da Ilha de Fernando de Noronha. A oferta se dá no âmbito do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, as 105 vagas estão sendo distribuídas da seguinte maneira: Gravatá (19), Limoeiro (20), Palmares (23), Pesqueira (25) e Fernando de Noronha (18).

Vagas e processo seletivo

O IFPE reserva o mínimo de 60% do total de vagas por curso/turno para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas da rede pública, em conformidade com a Lei nº 12.711, de 2012, e suas alterações.

Para os polos Gravatá, Limoeiro, Palmares e Pesqueira, a seleção se dará por meio da Nota Geral no Enem, obtido em uma das cinco últimas edições do exame (2020, 2021, 2022, 2023 ou 2025), devendo o candidato, para tanto, utilizar apenas as notas de uma única edição.

Referente ao edital do polo de Fernando de Noronha, o processo seletivo será feito por meio do coeficiente de rendimento escolar do candidato nos componentes curriculares de Língua Portuguesa (ou Português) e Matemática do ensino médio, além da nota obtida através de uma produção textual (redação).

Candidatos autodeclarados como pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas que concorrerem na modalidade de vagas reservadas pela Lei de Cotas serão necessários participar também do procedimento de aferição da condição autodeclarada.

As aulas acontecerão de forma remota, mas serão realizadas quinzenalmente, aos sábados, encontros presenciais nos polos. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected]

