A- A+

CAPACITAÇÃO IFPE Vitória abre 60 vagas para curso gratuito de Operador de Beneficiamento de Pescado; saiba mais Formação tem 200 horas e inscrições podem ser realizadas por e-mail entre 4 e 9 de setembro

O campus Vitória de Santo Antão do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) está com uma seleção simplificada para 60 vagas gratuitas no curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Operador de Beneficiamento de Pescado aberta.

A formação integra o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e é destinada a pessoas a partir de 16 anos.

Com carga horária de 200 horas, o curso será realizado de segunda a quinta-feira, no período noturno.

As aulas da primeira turma começam em 21 de setembro, enquanto a segunda turma terá início no dia 28.

A formação busca qualificar os participantes para atividades relacionadas ao beneficiamento de pescado.

Para participar, é necessário ter 16 anos completos ou mais e atender aos requisitos de escolaridade definidos conforme o grupo de inscrição. Produtores rurais devem ter concluído o ensino fundamental I, do 1º ao 5º ano.

Já egressos e estudantes precisam ter concluído ou estar cursando o ensino médio, conforme os critérios estabelecidos no edital.

As vagas são distribuídas entre três grupos: produtores rurais, egressos de cursos técnicos ou superiores e estudantes do Ensino Médio ou Superior.

De acordo com o edital, cada grupo terá vagas destinadas especificamente ao seu público, respeitando os critérios de participação e a documentação exigida para comprovação das informações apresentadas.

Processo seletivo

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail, entre 4 e 9 de setembro.

Os interessados precisam enviar a documentação em formato .pdf para o endereço [email protected], utilizando no assunto da mensagem a identificação “ESTUDANTE – Processo Seletivo”.

Entre os documentos exigidos estão a ficha de inscrição preenchida, disponível no Anexo II do edital, além de cópias do RG e do CPF.

Produtores rurais também devem apresentar comprovantes de atuação na produção rural e histórico escolar do ensino fundamental I.

Egressos precisam comprovar a conclusão da formação, enquanto estudantes devem apresentar declaração de matrícula de 2026 ou histórico escolar.

A seleção será feita a partir da análise das inscrições, seguindo os critérios estabelecidos no Anexo I do edital.

Caso o número de candidatos ultrapasse a quantidade de vagas disponível em determinado grupo, será realizado um sorteio.

As vagas remanescentes serão destinadas a outros grupos, seguindo a ordem de preferência prevista no edital.

Os candidatos classificados terão direito a uma ajuda de custo para despesas com alimentação e transporte, condicionada à frequência mínima de 75% nas aulas.

Não haverá cobrança de taxa de matrícula, que será realizada pela coordenação do curso no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).

A matrícula dependerá da apresentação de toda a documentação exigida, incluindo cópias digitalizadas do RG e CPF para o preenchimento da ficha no SISTEC.

Os candidatos devem acompanhar as publicações e comunicados oficiais do campus Vitória de Santo Antão para consultar as etapas da seleção e eventuais atualizações.

O resultado preliminar será divulgado em 11 de setembro, com possibilidade de interposição de recursos no dia 14, também pelo e-mail [email protected].

O resultado final está previsto para 16 de setembro, conforme o cronograma estabelecido pelo IFPE.

Veja também