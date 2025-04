IFPE Vitória abre inscrições para especialização gratuita em Ciências Humanas, Filosofia e Educação

A- A+

O IFPE Campus Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado, está com inscrições abertas para o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Humanas, Filosofia e Educação.

A especialização será oferecida gratuitamente e tem como público-alvo profissionais com nível superior (licenciados ou bacharéis) das áreas de Humanidades que atuem direta ou indiretamente na Educação.

As inscrições seguem até o dia 16 de maio e devem ser feitas exclusivamente por meio do formulário eletrônico (acesse aqui). No ato da inscrição, é necessário anexar toda a documentação exigida no edital, digitalizada e em formato PDF.

Ao todo, estão sendo oferecidas 20 vagas, sendo 12 para ampla concorrência e 8 para cotas destinadas a candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas e também para pessoas com deficiência.

A seleção será realizada por análise curricular, de caráter classificatório, conforme os critérios estabelecidos no edital (acesse aqui). Toda a documentação comprovatória deverá ser anexada no ato da inscrição.

Com duração de 18 meses e carga horária de 420 horas, o curso será ofertado de forma presencial no Campus Vitória. A Aula Inaugural está prevista para o dia 22 de agosto.

O curso tem como objetivo qualificar professores e demais profissionais da área de Humanidades, oferecendo uma formação aprofundada nas relações entre Filosofia, Ciências Humanas e Educação. Também propõe uma reflexão crítica sobre as mudanças no currículo da educação básica, com ênfase no ensino médio.

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC), contendo grade curricular, corpo docente e ementas das disciplinas, pode ser acessado no site do Campus.



Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].

