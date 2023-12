A- A+

EDUCAÇÃO Olinda doa terreno, e campus do IFPE na cidade será erguido no bairro de Casa Caiada Sede própria do Campus Olinda do IFPE deve ser inaugurada em março de 2025

Após nove anos funcionando em endereços provisórios, o campus Olinda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) terá uma sede própria. A assinatura da ordem de serviço para a construção do prédio foi assinada nesta segunda-feira (11), pelo prefeito Professor Lupércio.



A sede será erguida no bairro de Casa Caiada, num terreno de cerca de 2,5 hectares doado pela Prefeitura de Olinda e que fica perto do conjunto habitacional Vaticano e por trás do antigo Colégio Luíza Cora.

Atualmente, o IFPE funciona no prédio do antigo Colégio Santa Emília, em Jardim Atlântico, em Olinda.



O prédio, com quase 6.500 m² de área, terá capacidade para atender 1.200 estudantes. Pelo projeto, estão previstas 16 salas de aula, 12 laboratórios, 15 salas administrativas e pedagógicas, uma biblioteca e um auditório com capacidade para 200 pessoas.

O projeto contempla, também, área de convivência, guarita, castelo d’água, reservatório de água potável, passarelas cobertas e elevadas, pavimentação, paisagismo e estacionamento para 182 vagas.



Foto: Alice Mafra/Secom/Olinda



A obra, de acordo com a prefeitura, está prevista para começar em 8 de janeiro e terá recursos iniciais na ordem de R$ 25 milhões do governo federal. A previsão é de que a sede seja inaugurada em março de 2025.



Segundo o IFPE, o "acompanhamento, fiscalização e controle da execução da obra estarão sob a responsabilidade do departamento de obras e projetos do instituto, composto por fiscais, técnicos e administrativos, além dos gestores do Campus Olinda".

Veja também

Machismo Acusações contra Depardieu reascendem debate sobre machismo no cinema francês