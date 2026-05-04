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IFSertãoPE abre 150 vagas para quatro cursos de pós-graduação a distância; veja como se inscrever

Inscrições estão abertas até o dia 24 de maio e devem ser realizadas por meio de formulário on-line

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Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) está com vagas abertas em cursos de pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD) Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) está com vagas abertas em cursos de pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EaD)  - Foto: IFSertãoPE/Divulgação

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) está com 150 vagas abertas em cursos de pós-graduação Lato Sensu na modalidade de Educação a Distância (EaD) para ingresso no semestre letivo de 2026 até o dia 24 de maio.

O processo seletivo unificado terá início nesta segunda-feira (4), com inscrições a serem realizadas através de formulário.

Todos os cursos serão realizados na modalidade EaD para os campi de Petrolina, Salgueiro e Santa Maria da Boa Vista, com encontros virtuais e atividades em ambiente virtual.

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A seleção será feita com fases de homologação das inscrições e classificação das candidaturas. A classificação funciona por meio de uma tabela de autoavaliação, onde o candidato atribuirá pontuação com base em sua formação e experiência profissional. 

A comissão responsável verificará a documentação comprobatória e o resultado preliminar está previsto para ser divulgado em 17 de junho, com prazo para recursos até 19 de junho. O resultado final será publicado em 29 de junho, mesma data da convocação para matrículas.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

Confira quais são os cursos de pós-graduação Lato Sensu oferecidos pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE):

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