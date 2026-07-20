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Educação IFSertãoPE abre 32 vagas para seleção de aluno especial do Mestrado Profissional em Filosofia Inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 24 de julho

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) abriu um processo seletivo para ingresso como aluno especial no Mestrado Profissional em Filosofia (Prof-Filo) para o segundo semestre de 2026.



A seleção é destinada a professores que atuam como docentes na disciplina de Filosofia, estudantes matriculados regularmente em outro curso de pós-graduação stricto sensu, externo ao IFSertãoPE, ou portadores de diploma de graduação em áreas afins à Filosofia.



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 24 de julho, com o edital já disponível para acesso.

Ao todo, estão sendo ofertadas 32 vagas, sendo 16 para o componente Tópicos Específicos de Filosofia e o Seu Ensino e 16 para o componente Elaboração de Material Didático.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente via formulário eletrônico, anexando a documentação exigida, que será analisada pelos docentes dos referidos componentes curriculares.

A classificação será feita a partir da avaliação da carta de intenção, com o resultado final previsto para ser divulgado no dia 31 de julho, no site do IFSertãoPE e na página do Prof-Filo.



As disciplinas serão oferecidas na modalidade remota com início das aulas marcado para agosto.

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