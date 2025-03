A- A+

OPORTUNIDADE IFSertãoPE divulga 20 vagas no curso de Licenciatura em Filosofia no Campus Petrolina Zona Rural Inscrição para o processo seletivo é gratuita e vai até o dia 30 de março; saiba mais

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) abriu Processo Seletivo Complementar para preencher vagas no curso de Licenciatura em Filosofia, ofertado pelo campus Petrolina Zona Rural.

Ao todo, estão disponíveis 20 vagas para ingresso no primeiro semestre, com início das aulas em abril, no turno da noite.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 30 de março, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

Para participar, o candidato deve ter concluído o ensino médio, possuir CPF, documento de identificação com foto e uma conta de e-mail Google. Toda a documentação exigida deverá ser digitalizada em formato PDF e anexada ao formulário de inscrição no momento da candidatura.

Processo Seletivo

A seleção dos estudantes será feita por meio de redação, do tipo dissertativa-argumentativa, que será aplicada no dia 5 de abril, às 8h, na Reitoria do IFSertãoPE. Mais detalhes sobre a prova está disponível no edital, e o resultado preliminar está previsto para o dia 7 de abril.

As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas automaticamente pela Secretaria de Controle Acadêmico do campus Petrolina Zona Rural, com base na lista de classificados dentro das vagas ofertadas e na documentação anexada digitalmente no ato da inscrição.

Veja também