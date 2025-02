IFSertãoPE divulga 77 vagas em cursos subsequentes gratuitos no Campus Petrolina Zona Rural

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) divulgou, nesta sexta-feira (28), edital com 77 vagas remanescentes para cursos subsequentes gratuitos no Campus Petrolina Zona Rural.



Segundo o edital, as vagas estão distribuídas nos seguintes cursos.

- Agricultura (21);

- Agroindústria (29);

- Zootecnia (27).



Para concorrer, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou equivalente. As aulas estão previstas para iniciarem ainda no primeiro semestre de 2025, em 27 de março.







Interessados devem se inscrever no processo seletivo no período de 1º a 16 de março, por meio de preenchimento de formulário eletrônico.



IFSertãoPE lembra que, para preenchimento e envio dos documentos solicitados no formulário, o candidato deverá ter uma conta Google de e-mail válida.



A seleção será feita pela soma da média aritmética das notas de Matemática e Língua Portuguesa do 1º e 2º anos do Ensino Médio.



A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 20 de março. Já o resultado final, a partir do dia 24 de março.

