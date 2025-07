Igarassu: 12 pessoas seguem desalojadas, e oito estão desabrigadas após fortes chuvas

A- A+

Doze pessoas ainda estão desalojadas e oito, desabrigadas em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, devido às fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias.



Os números foram atualizados nesta quarta-feira (2) pela Defesa Civil de Pernambuco, que atua de forma integrada com a gestão municipal.



Segundo a corporação, como parte das ações emergenciais, foram entregues, nessa terça (1º), itens de ajuda humanitária às famílias atingidas.



Entre as doações, estão 165 colchões, 330 lençóis, 45 kits de higiene pessoal e 45 kits de limpeza.

"A atuação inclui o monitoramento constante das áreas de risco, a avaliação de danos e a articulação com o município para assegurar a assistência necessária às comunidades mais vulneráveis", afirmou a Defesa Civil.

A corporação foi acionada após a Prefeitura de Igarassu decretar situação de emergência por decorrência das chuvas.



O decreto tem como objetivo intensificar as ações de enfrentamento, garantir apoio à população atingida e facilitar o acesso a recursos estaduais e federais.



No último fim de semana, foram registrados mais de 160 milímetros de chuva em poucas horas.



Como consequência do temporal, o rio que corta o município transbordou, provocando intensos alagamentos e deixando famílias desalojadas.



Inicialmente, a gestão municipal contabilizou 16 pessoas desabrigadas e 53 desalojadas.

Também por causa das fortes chuvas que atingiram Igarassu, um abrigo de animais foi atingido, e um cachorro morreu.

