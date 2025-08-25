Igarassu: caminhão com carga de cevada colide em mureta e interdita trecho da BR-101
Outro caminhão ficou preso na carga, e condutor foi autuado após recusar teste do bafômetro
Um caminhão com carga de cevada colidiu em uma mureta após o motorista perder o controle do veículo, na noite desse domingo (24), no quilômetro 37 do sentido Goiana da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
O trecho está interditado na manhã desta segunda-feira (25) e há um longo engarrafamento. A carga vazou do semirreboque do caminhão e ficou espalhada pela pista.
Populares e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) retiram a cevada para que o trecho da rodovia seja totalmente liberada. Um caminhão pipa está no local para lavar a pista.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a suspeita é que uma pane elétrica tenha causado o acidente, por volta das 19h do domingo. Ninguém ficou ferido.
O motorista fez o teste do bafômetro no local e o resultado foi normal para o consumo de bebida alcoólica.
Por volta das 3h desta segunda-feira, com a cevada ocupando uma faixa da pista, outro caminhão ficou preso na carga, levando à interdição total da pista.
O motorista desse segundo caminhão se recusou a fazer o teste do bafômetro e, ainda de acordo com a PRF, foi autuado.
O segundo caminhão foi retirado da BR por volta das 4h45. Com isso, a rodovia voltou a ficar liberada em uma faixa.