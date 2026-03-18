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Região Metropolitana do Recife

Igarassu: caminhão e carreta pegam fogo na BR-101; motoristas não ficaram feridos

Caso aconteceu no quilômetro 40, na pista sentido João Pessoa

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Chamas também atingiram uma carreta vazia que estava próximaChamas também atingiram uma carreta vazia que estava próxima - Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão e uma carreta pegaram fogo na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu no quilômetro 40, na pista sentido João Pessoa, por volta das 11h30.

O caminhão que transportava areia estava parado em uma faixa fora da rodovia e pegou fogo.

Não houve vítimas | Foto: PRF/Divulgação

As chamas também atingiram uma carreta vazia que estava próxima. Os motoristas não ficaram feridos.

"O motorista do caminhão disse que estacionou o veículo para ir almoçar e foi informado que o veículo estava pegando fogo", destacou a PRF.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado, enviou três viaturas ao local, sendo duas de combate a incêndio e uma de comando operacional, e controlou o fogo.

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