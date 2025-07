A- A+

O caminhão-tanque que tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (10) na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), permanece no local no início desta tarde.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter atendido no local do acidente um idoso de 75 anos na ocorrência. A Prefeitura de Igarassu confirmou ser o motorista do veículo, que teve apenas uma leve escoriação no braço e passa bem.

O Corpo de Bombeiros, que confirmou que o veículo transportava material inflamável, informou que ainda há combustível no tanque, e o veículo só pode ser retirado depois que for feito o transbordo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito está sendo escoado pela pista exclusiva de ônibus e não há previsão para liberação da via.

O Departamento de Trânsito de Igarassu (Depatran) organiza o tráfego nas vias internas da cidade, por onde o trânsito foi desviado.

O acidente aconteceu no quilômetro 43 do sentido Recife-João Pessoa da BR-101, nas proximidade do Posto Sertã. No começo da manhã, o trecho ficou totalmente interditado, inclusive a faixa de ônibus.

Casas atingidas e moradores alojados

Levantamento atualizado pela Prefeitura de Igarassu indica que sete casas foram atingidas pelas chamas que se espalharam próximo ao ponto onde o caminhão-tanque tombou. O primeiro citava quatro residências.

Equipes da gestão municipal atuam no apoio a essas famílias. Ao todo, 18 moradores foram alojados em uma sala com cozinha e banheiro do Complexo de Tecnologia, Empreendedorismo e Negócios (CTEN).

A prefeitura também disse que duas famílias perderam seus veículos e um comércio foi afetado e acionou a seguradora.

"As famílias seguem sendo mapeadas e a Cozinha Comunitária (Centro) garantirá a alimentação das pessoas atingidas, do total, uma família seguirá com aluguel social", acrescentou a prefeitura.

A Defesa Civil atua na área e uma força-tarefa municipal, junto a técnicos e engenheiros, avalia as condições das residências atingidas.

O combate às chamas mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros, sendo três de combate a incêndio, três de comando operacional e uma ambulância de resgate.

Também atuaram na ocorrência equipes da Polícia Militar de Pernambuco, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Neoenergia Pernambuco, que prestaram apoio às ações de segurança e controle na área.

